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Video: Как спастись от пожара во время обстрелов?

Как вести себя при пожаре во время обстрелов в условиях военного положения: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 02.05.2022 на сайте СТБ
Совет 15 | 02.05.2022 | Надійні поради

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Прямо сейчас Надежда Матвеева расскажет, как спастись от пожара во время обстрелов. Хотите узнать, как безопасно покинуть дом, если в него попал снаряд и начался пожар? Можно ли пользоваться лифтом и как защитить легкие от попадания дыма? Ответы на эти вопросы вы найдете в проекте Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как не попасть на аферистов, помогая пострадавшим от войны

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