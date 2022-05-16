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Video: Как на войне не стать жертвой мошенников и маскирующихся под волонтеров диверсантов?

Как не стать жертвой мошенников маскирующихся под волонтеров: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 16.05.2022 на сайте СТБ
Совет 26 | 16.05.2022 | Надійні поради

Как не стать жертвой мошенников, желая помочь армии? Надежда Матвеева в программе Все буде добре. Надійні поради рассказала, как отличить настоящих волонтеров от мошенников, которые пытаются нажиться на войне. Узнайте, какие документы нужно проверять и как действовать, если предлагают помощь от непроверенной организации. Смотрите в программе СТБ Все буде добре, как не стать жертвой мошенников, маскирующихся под волонтеров.

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