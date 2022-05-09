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Video: Как готовить еду, если нет газа и света?

Как приготовить еду, если нет газа и отключили электричество: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все буде добре от 09.05.2022 на сайте СТБ
Совет 21 | 09.05.2022 | Надійні поради

В проекте Все буде добре. Надійні поради Надежда Матвеева расскажет, как приготовить еду, если из-за боевых действий отключили газ и свет. Как безопасно разжечь костер? Какие продукты долгого хранения следует закупить в первую очередь? Какие простые и сытные блюда можно приготовить на костре? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради.

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Выпуск Надежные советы: что делать, если не успеваете домой во время комендантского часа

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