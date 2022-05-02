Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Прямо сейчас Надежда Матвеева расскажет, как безопасно вернуться домой после эвакуации. Хотите узнать, когда можно возвращаться в город, где шли бои? Какой путь лучше выбрать, если едете на автомобиле? И какие правила нужно обязательно соблюдать в пути? Ответы на эти вопросы вы найдете в проекте Все буде добре. Надійні поради.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как защититься во время ракетного обстрела и после него