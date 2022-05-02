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Video: Как безопасно вернуться домой после эвакуации?

Как безопасно вернуться домой после эвакуации: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все буде добре от 02.05.2022 на сайте СТБ
Совет 17 | 02.05.2022 | Надійні поради

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Прямо сейчас Надежда Матвеева расскажет, как безопасно вернуться домой после эвакуации. Хотите узнать, когда можно возвращаться в город, где шли бои? Какой путь лучше выбрать, если едете на автомобиле? И какие правила нужно обязательно соблюдать в пути? Ответы на эти вопросы вы найдете в проекте Все буде добре. Надійні поради.

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Выпуск Надежные советы: как защититься во время ракетного обстрела и после него

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