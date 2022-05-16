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Video: Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или приступ истерики?

Как помочь при панической атаке рядом стоящему человеку? Основы первой помощи при панической атаке: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 16.05.2022 на сайте СТБ
Совет 27 | 16.05.2022 | Надійні поради

Паническая атака в условиях войны может усугубить и без того тревожное состояние. Что делать, если у человека рядом с вами случилась паническая атака или истерика? Надежда Матвеева в программе СТБ Все буде добре. Надійні поради расскажет о том, как оказать помощь в таком случае. Узнайте прямо сейчас, как побороть паническую атаку во время войны.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как на войне не стать жертвой мошенников и маскирующихся под волонтеров диверсантов?

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