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Video: Топ-7 продуктов для женской красоты

Диетолог Светлана Фус расскажет о продуктах, которые бережно и эффективно улучшат состояние кожи и волос, повлияют на крепость ногтей и сделают взгляд сияющим.
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Выпуск 561 | 09.03.2015 | 2015

С началом первых теплых весенних деньков у женщин «обостряется» желание подчеркнуть свою красоту. Для того, чтобы сама природа заботилась о вашей привлекательности, диетолог Светлана Фус расскажет о продуктах, которые бережно и эффективно улучшат состояние кожи и волос, повлияют на крепость ногтей и сделают взгляд сияющим.

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«Все буде добре» (ВБД) — развлекательное семейное шоу полезных советов, кулинарных рецептов и секретов, где эксперты программы дают практические советы, применимые в повседневной жизни и в быту. В проекте вы услышите советы, как изменить свою жизнь к лучшему как в отношениях, так и в обустройстве дома, как в воспитании детей, так и в своем стиле одежды. Наши видео помогают найти ответы на следующие вопросы: Как сбросить вес? Как похудеть? Как приготовить? Как и чем питаться? Как красиво и недорого одеться? Как сделать? Как выбрать?

Смотрите «Все буде добре» с понедельника по четверг в 16:00 на СТБ. Новые выпуски появляются на сайте сразу после выхода программы в эфир.

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