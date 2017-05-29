Неделя перед Троицей считается магической! И если вы устали от бесконечных долгов, кредитов и нехватки денежных средств, уже сегодня вы можете сделать шаг вперед к своему финансовому благополучию! Экстрасенс Яна Пасынкова расскажет, как и из какого обладающего магическими свойствами растения, необходимо приготовить пирог, чтобы привлечь в дом деньги.

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