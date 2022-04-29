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Video: Неймовірна правда про українців: как волонтерят украинские звезды?

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Неймовірна правда про українців" в программе Все Буде Добре Как волонтерят украинские звезды? от 29.04.2022 на сайте СТБ
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Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022 смотрите онлайн на сайте СТБ. Звезды украинского шоу-бизнеса с начала полномасштабного вторжения россии в Украину не перестают удивлять своей смелостью и самопожертвованием. Красивая и эффектная Даша Астафьева бьет все рекорды скорости чистки картофеля на волонтерской кухне, а Alyona Alyona фасует лекарства в аптеке. Чем еще украинские звезды помогают Украине? Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.04.2022 на сайте СТБ.

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Российские звезды, которые не боятся говорить о войне

 

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