Зимой цветущие растения в доме смотрятся по-особенному красиво. Поэтому если вы хотите, чтобы всю зиму яркими красками вас радовало цветение декабриста или, как его еще называют, рождественника, необходимо обязательно прислушаться к советам Нелли Мурашкиной!

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«Все буде добре» (ВБД) — развлекательное семейное шоу полезных советов, кулинарных рецептов и секретов, где эксперты программы дают практические советы, применимые в повседневной жизни и в быту. В проекте вы услышите советы, как изменить свою жизнь к лучшему как в отношениях, так и в обустройстве дома, как в воспитании детей, так и в своем стиле одежды. Наши видео помогают найти ответы на следующие вопросы: Как сбросить вес? Как похудеть? Как приготовить? Как и чем питаться? Как красиво и недорого одеться? Как сделать? Как выбрать?

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