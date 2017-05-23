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Video: Как выбрать щавель, чтобы не отравиться первой зеленью?

Смотрите, как выбрать щавель, чтобы не отравиться первой зеленью? Константин Грубич рассказал все секрету о выборе щавеля
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В щавеле огромное количество полезных витаминов, но стоит ошибиться с выбором, и вы уже несете домой настоящую отраву! Сегодня Константин Грубич расскажет, по каким внешним признакам можно отличить безопасную зелень и проведет викторину, как выбрать щавель, для Светланы Билейчук и Марины Шевченко.

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 23 мая!

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