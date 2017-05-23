В щавеле огромное количество полезных витаминов, но стоит ошибиться с выбором, и вы уже несете домой настоящую отраву! Сегодня Константин Грубич расскажет, по каким внешним признакам можно отличить безопасную зелень и проведет викторину, как выбрать щавель, для Светланы Билейчук и Марины Шевченко.

Ещё больше полезных сюжетов смотрите онлайн в выпуске Все Буде Добре — 23 мая!

Смотрите больше интересных видео в наших разделах здесь!