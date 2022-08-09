Ми з України: история Сергея Шевченко из Бахмача смотреть онлайн выпуск от 09.08.2022

Video: Сергей Шевченко из Бахмача: голыми руками остановил танки орков
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Выпуск от 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ми з України
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 09.08.2022 на сайте СТБ! Сергей Шевченко – смелый бахмаччанин, который голыми руками остановил колонну российских танков. Как ему это удалось? Как сейчас Сергей помогает ВСУ? Смотрите онлайн в сюжете Все буде добре. Ми з України выпуск от 09.08.2022!
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