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Video: Сергей Шевченко из Бахмача: голыми руками остановил танки орков

История Сергея Шевченко из Бахмача, который голыми руками остановил танки орков: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 09.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Сергея Шевченко из Бахмача смотреть онлайн выпуск от 09.08.2022
Все буде добре

Сергей Шевченко из Бахмача: голыми руками остановил танки орков

 Ми з України: история Сергея Шевченко из Бахмача смотреть онлайн выпуск от 09.08.2022
Все буде добре

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 Ми з України: история Сергея Шевченко из Бахмача смотреть онлайн выпуск от 09.08.2022
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Выпуск от 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ми з України

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 09.08.2022 на сайте СТБ! Сергей Шевченко – смелый бахмаччанин, который голыми руками остановил колонну российских танков. Как ему это удалось? Как сейчас Сергей помогает ВСУ? Смотрите онлайн в сюжете Все буде добре. Ми з України выпуск от 09.08.2022!

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 08.08.2022

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