Ми з України: история Артема из Харькова смотреть онлайн выпуск от 27.07.2022

Video: Одесские волонтеры устроили праздник Артему из Харькова
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Выпуск от 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ми з України
Мама Артема в проекте Все буде добре. Ми з України от 27.07.2022 рассказала о том, как волонтеры помогли устроить праздник для ее сына. Юля одна воспитывает двоих детей, а после начала войны еще и потеряла работу. Даже во время войны волонтеры смогли помочь ей сделать настоящий праздник для ребенка! Смотрите в проекте Все буде добре. Ми з України от 27.07.2022, как Артем отпраздновал свой день рождения.
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