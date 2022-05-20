В программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022 смотрите, как украинские и мировые звезды делают все, чтобы приблизить нашу победу!
Пока Kalush Orchestra победили на Евровидении, российские звезды, такие как Филипп Киркоров, правдами и неправдами пытались попасть на конкурс, куда россиянам теперь вход заказан. Какое жестокое разочарование ждало его там, смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022.
Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Спортсмены продают кубки, медали и бутсы на аукционах, дочь Кузьмы Скрябина продала его концертную футболку, а актер Ричард Гир принял решение расстаться со своим любимым кабриолетом ради сбора денег для Украины.
Но настоящими героями во время войны в Украине стали наши дети. Это и пятнадцатилетняя Лиза Чернышенко, которая вывезла четырех взрослых из-под обстрелов, и маленькая Амелия Анисович, которая пела в бомбоубежище, чтобы развеселить себя и остальных. Смотрите больше сюжетов про невероятных взрослых и маленьких украинцев в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 20.05.2022.
Все буде добре. Неймовірна правда про українців смотреть все выпуски