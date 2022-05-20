Украинцев не победить, ведь даже во время войны мы не теряем чувства юмора! Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022, как украинцы продолжают неутомимо шутить над самими собой и, конечно же, над тем бредом, в который погрузилась россия. Смотрите подборку отборного украинского юмора о биологическом оружии и страшном хлопке в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців.

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