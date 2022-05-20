Война в Украине лишила наших детей настоящего детства. Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022, как даже самые юные украинцы проявляют недетское мужество и героизм. Лиза Чернышенко с простреленными ногами вывезла раненых взрослых из горячей точки, а восемнадцатилетний Вячеслав стал опекуном для своих братьев и сестер после того, как похоронил мать, убитую рашистами.

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Победа на Евровидении и позор российских звезд