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Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022, в то время как российские звезды продолжают позориться. Филипп Киркоров сел в лужу, пытаясь попасть на конкурс, а его коллеги умудряются опростоволоситься на каждом выступлении в россии. В это время все остальное мировое сообщество поддерживает Украину, а киевское метро стало местом проведения концертов украинских и мировых звезд! Смотрите в программе Все буде добре. Неймовірна правда про українців от 20.05.2022.
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