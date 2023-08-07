Как охладить комнату, чтобы заснуть в жару

3 способа охладить комнату для сна в жару
Летняя жара не дает нормально спать по ночам. Кондиционер, как говорят врачи, может плохо повлиять на здоровье, а вентилятора попросту не всегда хватает. Но не надо мучиться — есть три способа превратить летний сон в комфортный отдых.
Способ №1
В миску наливаем воду. Добавляем 7 капель ментолового или мятного масла — они обладают охлаждающим эффектом. Если расставить такие сосуды с водой по квартире, получите приятный аромат и ненавязчивую прохладу!
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Способ №2
Кладем в морозильник носок, наполненный рисом. Все дело в том, что рис удерживает холод гораздо дольше, чем лед или другие крупы. Достаточно приложить носочек к ногам на ночь — и вы будете чувствовать спасительную прохладу.
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Способ №3
Можно намочить простыню и повесить ее так, чтобы сзади дул вентилятор. Будет ощущение, будто с большой поверхности на вас равномерно распределяется прохлада. Если на секунду закрыть глаза, то даже покажется, что вы на морском берегу.
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