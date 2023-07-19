Уход за кожей лица летом

Как ухаживать за кожей лица летом

Лето – это период агрессивного солнца и высоких температур. И в этот период кожа лица подвергается особенно сильному испытанию. Однако женщины вместо того, чтобы больше заботиться о своей коже, только усугубляют проблему. Косметолог Анна Галицына рассказала, как ухаживать за кожей лица летом. Читайте в материале.

Ошибка № 1. Скраб с твердыми абразивами

Глубокая чистка лица подобным скрабом удаляет верхние слои кожи, оставляя ее незащищенной от ультрафиолета. В ответ на ультрафиолетовое облучение в коже образуется и откладывается пигмент, являющийся продуктом белкового обмена кожи, что влечет за собой появление пигментных пятен.

Косметолог Анна Галицына предлагает альтернативный рецепт скраба:

Овсяные хлопья – 1 ч.л.

Рис – 1 ч. л.

Йогурт – 1 ч. л.

Приготовление, хранение, применение:

Овсянку с рисом перемолоть в кофемолке, смешать с йогуртом. Наносить на кожу легкими круговыми движениями. Хранить в холодильнике не больше 1 дня. Применять не чаще одного-двух раз в неделю.

Ошибка № 2. Спиртосодержащий тоник

Спирт пересушивает и так сухую в летний период кожу лица. Что в свою очередь приводит к шелушению кожи и даже появлению морщин.

На упаковке есть специальное обозначение: ethyl alcohol, ethanol, alcohol, которое указывает на то, что в составе данного тоника есть спирт.

Тоник от Анны Галицыной:

Зеленый чай – 1 ч. л.

Цветы ромашки – 1 ч. л.

Приготовление тоника, хранение и применение:

Смешать одинаковые части зеленого чая и ромашки, залить кипятком, дать остыть и профильтровать. Хранить в холодильнике не больше недели.

Ошибка № 3. Жирный крем

Нельзя пользоваться жирным кремом! Летом поры кожи выделяют большое количество пота. А жирные кремы имеют свойство образовывать пленку. Это очень хорошо в зимний период, так как эффективно защищает кожу зимой от мороза, но категорически противопоказано летом. Это приводит к таким проблемам, как прыщи.

Альтернативой жирному крему в летний период может стать умывание молоком! Ведь молоко питает кожу и при этом не создаст пленки.

Молоко – 100 мл (жирность не имеет значения)

Применение:

Умываться теплой водой, после чего смочить ватный диск в слегка подогретом молоке и круговыми движениями пройтись по всему лицу.

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