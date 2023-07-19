Уход за кожей лица летом

Как ухаживать за кожей лица летом
Лето – это период агрессивного солнца и высоких температур. И в этот период кожа лица подвергается особенно сильному испытанию. Однако женщины вместо того, чтобы больше заботиться о своей коже, только усугубляют проблему. Косметолог Анна Галицына рассказала, как ухаживать за кожей лица летом. Читайте в материале.
Ошибка № 1. Скраб с твердыми абразивами
Глубокая чистка лица подобным скрабом удаляет верхние слои кожи, оставляя ее незащищенной от ультрафиолета. В ответ на ультрафиолетовое облучение в коже образуется и откладывается пигмент, являющийся продуктом белкового обмена кожи, что влечет за собой появление пигментных пятен.
Косметолог Анна Галицына предлагает альтернативный рецепт скраба:
- Овсяные хлопья – 1 ч.л.
- Рис – 1 ч. л.
- Йогурт – 1 ч. л.
Приготовление, хранение, применение:
- Овсянку с рисом перемолоть в кофемолке, смешать с йогуртом.
- Наносить на кожу легкими круговыми движениями.
- Хранить в холодильнике не больше 1 дня.
- Применять не чаще одного-двух раз в неделю.
Ошибка № 2. Спиртосодержащий тоник
Спирт пересушивает и так сухую в летний период кожу лица. Что в свою очередь приводит к шелушению кожи и даже появлению морщин.
На упаковке есть специальное обозначение: ethyl alcohol, ethanol, alcohol, которое указывает на то, что в составе данного тоника есть спирт.
Тоник от Анны Галицыной:
- Зеленый чай – 1 ч. л.
- Цветы ромашки – 1 ч. л.
Приготовление тоника, хранение и применение:
- Смешать одинаковые части зеленого чая и ромашки, залить кипятком, дать остыть и профильтровать.
- Хранить в холодильнике не больше недели.
Ошибка № 3. Жирный крем
Нельзя пользоваться жирным кремом! Летом поры кожи выделяют большое количество пота. А жирные кремы имеют свойство образовывать пленку. Это очень хорошо в зимний период, так как эффективно защищает кожу зимой от мороза, но категорически противопоказано летом. Это приводит к таким проблемам, как прыщи.
Альтернативой жирному крему в летний период может стать умывание молоком! Ведь молоко питает кожу и при этом не создаст пленки.
- Молоко – 100 мл (жирность не имеет значения)
Применение:
Умываться теплой водой, после чего смочить ватный диск в слегка подогретом молоке и круговыми движениями пройтись по всему лицу.
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