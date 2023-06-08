Как сделать домашний квас: рецепт хлебного кваса

Рецепт домашнего хлебного кваса

Летом особенно хочется прохладительных напитков, которые утоляют жажду. Хотите знать, как сделать домашний квас? Его приготовление, на самом деле, не отнимет у вас много времени и сил. Эксперты «Все буде добре» делятся рецептом домашнего кваса, который сможет поразить вкусом вас и ваших близких! Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты для кваса:

Черный хлеб – 500 г

Сахар – 300 г

Дрожжи (живые) – 15 г

Вода – 5 л

Лимон – 2 кус.

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Способ приготовления домашнего кваса:

Хлеб порезать небольшими кусочками (кубиками). Засушить в духовке при температуре 180 °C в течение 20 минут (до золотистой корочки). Отправить сухари в кастрюлю, залить кипятком (3 л). Дать остыть, накрыв крышкой. С помощью марли процедить настой от сухарей. Сухари залить еще раз кипятком (2 л). Дать настояться час. Отцедить жидкость через марлю. Соединить настои в одну посуду (банку), добавить сахар и дрожжи. Оставить в теплом месте на ночь. Разлить по бутылкам и хранить в прохладном месте.

Теперь вы можете насладиться вкусом домашнего и полезного кваса!

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