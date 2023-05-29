Как приготовить зеленый борщ? Рецепт зеленого борща пошагово

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Все буде добре

Как приготовить зеленый борщ: рецепт Игоря Мисевича

29.05.2023

Ваши родные не любят зеленый борщ? Кулинар Игорь Мисевич утверждает, что приготовить идеальное блюдо, которое станет любимым в вашей семье, очень просто! Рецепт зеленого борща от известного кулинара уже перед вами!

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Ингредиенты:

  • Свинина – 300 г
  • Лук – 3 шт.
  • Корень сельдерея – 50 г
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Картошка – 3 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Мука – 200 г
  • Щавель – 300 г
  • Петрушка – 30 г
  • Шпинат – 50 г
  • Зеленый лук – 20 г
  • Яйцо – 2 шт.

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Приготовление:

  1. Сварить бульон из свинины, добавив луковицу, сельдерей и лавровый лист.
  2. Бульон процедить, мясо порезать на кусочки.
  3. В бульон добавить две целых картофелины, сварить.
  4. Лук и морковь измельчить, обжарить на растительном масле.
  5. Добавить муку и сметану, разведенную бульоном.
  6. Добавить в бульон, затем посолить и поперчить.
  7. Достать сваренный картофель, растолочь вилкой и вернуть в бульон.
  8. Сырой картофель порезать кубиками, отправить в бульон.
  9. За 2 минуты до готовности картошки добавить нарезанный щавель, шпинат и петрушку.
  10. Довести до кипения, накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут.
  11. Подавать со сметаной, зеленым луком и отварным яйцом.

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Приятного аппетита!

 

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