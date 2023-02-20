Что приготовить на ужин: топ 5 блюд
Каждый вечер любая хозяйка задается вопросом : Что приготовить на ужин? Мы подготовили топ-5 идей вкусных блюд на ужин, которые точно понравятся Вашим близким.
1. Свиные стейки с яблоками
Для приготовления этого блюда лучше выбрать крепкие и кисло-сладкие яблоки. Свиной стейк с фруктами не только будет сытным и вкусным, но и оригинальным ужином для ваших близких.
Ингредиенты:
- свинина (стейки) — 4 шт.
- крупные яблоки — 2 шт.
- лимонный сок — 1 ст.л.
- растительное масло — 2 ст.л.
- белое вино — 50 мл
- молотый имбирь на кончике ножа
- сахар — 1 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Как приготовить свиные стейки с яблоками?
- Чистим яблоки. Очистите их от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими дольками и сбрызните лимонным соком.
- Пожарьте стейки. Для этого сперва мясо нужно посолить и поперчить, потом обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Готовим соус. Очищенные яблоки, яблоки, имбирь, сахар, белое вино помещаем в сотейник и тушим на небольшом огне 5 минут.
- Подаем стейки с яблочным соусом и любимым гарниром.
2. Чахохбили из курицы
Чахохбили – национальное грузинское блюдо, разновидность мясного рагу. Изначально его готовили исключительно из фазана, но со временем стали делать из любой домашней птицы. Подавать чахохбили можно с гарниром на свой вкус.
Ингредиенты:
- курица -1/2 шт.
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидоры — 3 шт.
- чеснок — 5 зубчиков
- пряности — 1/2 ст.л.
- грецкие орехи — 10 шт.
- зерна граната — 5 гр.
- зелень кинзы — 2 ст.л.
- сахар — 1 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Как приготовить чахохбили из курицы?
- Курицу разделить на кусочки среднего размера и обжарить на сковородке без добавления масла.
- Лук и морковь мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
- Помидоры нарезать мелко, посолить, всыпать сахар и слегка их размять. Переложить помидоры в сотейник, поставить на огонь и добавить обжаренные лук и морковь.
- Затем добавить обжаренную курицу, перемешать и протушить несколько минут.
- Добавить кинзу и чеснок. Всыпать грецкие орехи и сухие специи. Чахохбили переложить в глубокую посуду и украсить зернами граната.
3. Запеченная рыба в фольге с луком
Дораду, запеченную в фольге с помидорами и луком, можно подавать вместе с овощным салатом или картофельным гарниром.
Ингредиенты:
- дорада — 1 шт. (400 г)
- красный лук — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- помидоры — 1-2 шт.
- лимон — 1/2 шт.
- оливковое масло, соль, перец по вкусу
- зеленый базилик для украшения
Как приготовить запеченную рыбу в фольге с луком?
- Лук нарезаем тонкими полукольцами, а томаты — тонкими кружочками.
- Маринуем дораду, натирая её черным перцем и солью. Помещаем внутрь рыбы белую часть зеленого лука.
- Из фольги сворачиваем конверт. На дно конверта кладем помидоры и луковые полукольца, потом рыбу и накрываем её перьями зеленого лука.
- Дораду сбрызгиваем оливковым маслом и лимоннымсоком, плотно закрываем конверт.
- В горячую духовку (180 °) ставим рыбу примерно на 40 минут. При подаче украшаем зеленым базиликом.
4. Жареный рис со свининой
Экономичный и вкусный вариант ужина в китайском стиле.
Ингредиенты:
- свинина — 225 г
- замороженный зеленый горошек — 1/2 стакана
- вареный рис – 400 гр
- рисовый уксус — 2 ст.л.
- имбирь(тертый) — 1 ч.л.
- зеленый лук — 1 пучок
- полосками морковь — 2 шт.
- растительное масло — 2 ст.л.
- яйца — 2 шт.
- соевый соус — 2 ст.л. + 1/4 ч.л.
- рубленый чеснок — 1 зубчик
Как приготовить жареный рис по-китайски?
- В большой сковороде нагреть 1 столовую ложку масла на сильном огне.
- Тем временем, в небольшой миске, слегка взбить яйца с 1/4 чайной ложки соевого соуса.
- Добавить яйца в сковороду и перемешать. Готовить без перемешивания в течение минуты, затем сложить в рулет с помощью кухонной лопатки. Переложить яйца на рабочую поверхность и нарезать кусочками шириной 1 см.
- В течение 30 секунд обжариваем чеснок, имбирь и белую часть зеленого лука в воке(на крайний случай, в большой сковороде). После добавляем свинину и жарим её, разбивая мясо деревянной ложкой, пока оно не приготовится.
- Добавляем морковь, горох и ранее приготовленный рис и перемешиваем.
- После выливаем 2 столовые ложки соевого соуса, уксус, добавляем приготовленное яйцо и готовим, постоянно помешивая, около 2 минут. Посыпаем рубленым зеленым луком и подаем на стол
5. Спагетти Болоньезе от Джейми Оливера
Болоньезе – это мясной соус в виде рагу созданный в Италии, подается с различными видами пасты, традиционно предпочтение отдается спагетти.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 500 гр
- спагетти – 500 гр
- консервированные помидоры – 400 гр
- вяленые помидоры – 280 гр
- красное вино – 200 мл
- копченого бекона с прослойками жира — 6 кусочков
- свежий розмарин — 2 веточки
- чеснок — 2 зубчика
- лук – 1 шт.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- сыр пармезан по вкусу
Как приготовить Спагетти Болоньезе от Джейми Оливера?
- Для начала жарим бекон холодного копчения с прожилками. В глубокую сковородку наливаем 1 столовую ложку оливкового масла и обжариваем 6 кусочков бекона.
- Потом рубим листья розмарина на мелкие кусочки и добавляем к бекону. После добавляем нарезанный лук и чеснок. Постоянно всё перемешиваем примерно 5 минут.
- Добавляем фарш. Разбейте любые комочки деревянной ложкой для того, чтобы фарш лучше перемешался с остальными ингредиентами.
- Выливаем вино в сковородку. Если Вы готовите пасту для детей, то не переживайте. Пока блюдо готовится, всё вино испарится. Добавляем консервированные помидоры к фаршу, перемешиваем. Помидоры раздавите ложкой.
- Выкладываем вяленые помидоры в кухонный комбайн и размельчаем их. Полученное выложите в сковородку и хорошенько перемешайте.
- Накройте сковороду крышкой и поставьте горячую духовку (180 °) примерно на 1 час. Снимите крышку через 30 минут, и если рагу выглядит сухим, добавьте немного воды.
- Пока соус готовится, займемся приготовлением спагетти. Можно выбрать любой вид макарон, но зачастую Болоньезе подают со спагетти. После того, как они сварятся, добавляем несколько ложек соуса и перемешиваем.
- Сбрызните оливковым маслом для того, чтобы макароны не слиплись. Разложите пасту по тарелкам, сверху добавьте хорошую ложку Болоньезе. Натрите сыр Пармезан прямо на готовое блюдо.
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