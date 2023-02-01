Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Майже одружені
Майже одружені
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
Все буде добре

Диетические голубцы: рецепт с пшеном и грибами

01.02.2023

Любите голубцы, но устали от классического рецепта? Голубцы с пшеном и белыми грибами помогут разнообразить ваш рацион. Подробный рецепт читайте в нашем материале.  

диетические голубцы рецепт

Ингредиенты:

  • Капуста — 1 кочан
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.  
  • Чеснок — 1 шт.  
  • Морковь — 1 шт.  
  • Сметана — 2-3 ст.л
  • Пшено — 0, 5 ст.  
  • Томатная паста — 2 ст.л

Больше по теме: Томатная окрошка от Аллы Костромичевой

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны вымыть, нарезать небольшими кусочками. Обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Кочан капусты отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Разобрать на отдельные листочки.
  3. Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь.
  4. Пшено тщательно промыть. Залить холодной водой и довести до кипения. Затем воду слить.
  5. Добавить пшено и грибы в сковороду с луком и морковью. Посолить, поперчить и тушить все вместе 10 минут. Затем влить в сковороду 150 мл воды и тушить, пока вода не впитается в крупу.
  6. Выложить пшенную начинку на капустные листы. Свернуть конвертиком.
  7. Голубцы переложить в сотейник. Залить соусом и запекать до готовности (приблизительно 10 мин).
  8. Соус. Обжарить муку на подсолнечном масле (1 ст. л.). Затем добавить томатную пасту, влить овощной бульон или воду. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения, по вкусу посолить и поперчить.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Постные тефтели из чечевицы: рецепт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Ксения Собчак пожаловалась на санкции в россии
Все буде добре

Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

 Ксения Собчак пожаловалась на санкции в россии
Все буде добре

Как снять гель-лак дома и что для этого нужно

 Ксения Собчак пожаловалась на санкции в россии
Все буде добре

Что приготовить на ужин: топ 5 блюд

 Ксения Собчак пожаловалась на санкции в россии
Все буде добре

Секреты ухода за орхидеями

 какао
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить