Диетические голубцы: рецепт с пшеном и грибами

Любите голубцы, но устали от классического рецепта? Голубцы с пшеном и белыми грибами помогут разнообразить ваш рацион. Подробный рецепт читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Капуста — 1 кочан

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 2-3 ст.л

Пшено — 0, 5 ст.

Томатная паста — 2 ст.л

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Способ приготовления:

Шампиньоны вымыть, нарезать небольшими кусочками. Обжарить на растительном масле до мягкости. Кочан капусты отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Разобрать на отдельные листочки. Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь. Пшено тщательно промыть. Залить холодной водой и довести до кипения. Затем воду слить. Добавить пшено и грибы в сковороду с луком и морковью. Посолить, поперчить и тушить все вместе 10 минут. Затем влить в сковороду 150 мл воды и тушить, пока вода не впитается в крупу. Выложить пшенную начинку на капустные листы. Свернуть конвертиком. Голубцы переложить в сотейник. Залить соусом и запекать до готовности (приблизительно 10 мин). Соус. Обжарить муку на подсолнечном масле (1 ст. л.). Затем добавить томатную пасту, влить овощной бульон или воду. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения, по вкусу посолить и поперчить.

Приятного аппетита!

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