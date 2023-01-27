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Секреты ухода за орхидеями

27.01.2023

Вам подарили орхидею, но у нее начали желтеть листочки? Цветок у вас уже несколько лет, но больше не цветет? Вы можете вдохнуть в вашу любимицу новую жизнь, если воспользуетесь советами экспертов. Она обещает, что ваша орхидея будет цвести и радовать глаз! Читайте подробнее.

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Уход за орхидеями: секреты ухода за орхидеями

«Орхидея» переводится с греческого языка как «похожая на бабочку». А еще этот цветок стал символом сексуальности. Из семян и лепестков когда-то даже готовили приворотное зелье! Сегодня известны около 35 тысяч видов орхидей. Некоторые из них могут прожить даже 100 лет! Дома чаще всего выращивают орхидею фаленопсис, которая может цвести целый год и даже размножаться!

Орхидея фаленопсис неприхотлива, может расти даже без горшка и земли. Но у многих она увядает, несмотря на удобрение и полив. Все дело в том, что они ухаживают за ней чересчур трепетно и тщательно. На самом деле необходимо знать всего несколько простых правил!

Основные проблемы в уходе за орхидеями

Если вы заметили, что корни орхидеи пересохли и возле ствола черная окантовка, то это свидетельствует о гниении. Чтобы спасти этот цветок, нужно просто удалить все ненужные корешки. Даже если вы удалили их все, не переживайте, цветок не пропадет! У орхидеи корешки могут прорасти даже на стебле. При этом вы можете приколоть цветок к пенопласту и повесить на стену! Для дезинфекции можете помазать корешок корицей, активированным или древесным углем.

гнение орхидеи

Как поливать орхидею

Главное  не переусердствовать с поливом орхидеи. Cбрызните раз в неделю корешок и нижнюю часть ботвы, которая очень восприимчива. Желательно, чтобы вода не попадала на верхнюю часть, поскольку она может спуститься к стеблю и он загниет. Если такое произошло, то скрутите туалетную бумагу в трубочку и протрите эти места. Обращайте внимание на то, есть ли конденсат в цветочном горшке. В случае его наличия поливать цветок нельзя. Также вы можете проверить, стоит ли поливать растение, воткнув палочку в грунт. Если через 2 часа она окажется влажной, тогда орхидею стоит полить.

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Грунт и горшки для орхидей

Грунт должен быть не влагоемким. Если орхидея не цветет полгода и имеет больше 4 листов, то ее нужно пересадить. Если она растет во мхе, то его нужно обязательно удалить. Пересадите ее в обычную кору (сосновая, дубовая, пробки от бутылок). Если вы взяли кору из леса, то ее необходимо прокипятить, чтобы убрать вредные для растения смолы. Кипятите кору на протяжении получаса, слейте воду и потом еще раз столько же прокипятите. Корни орхидеи способны к фотосинтезу, поэтому нужно садить обязательно в прозрачный горшок. Кроме этого, на нем должно быть много дырок.

кора для орхидеи

Уход за орхидеей в домашних условиях

Орхидея цветет, когда на ее родине наступает засуха, ведь цветы существуют для того, чтобы их опыляли. Именно поэтому и нельзя заливать орхидею, ведь растение воспримет это как сигнал о наступлении сезона дождей и прекратит цветение. Второй момент – она должна находиться на ярком рассеянном свете. Не злоупотребляйте удобрениями, они нужны только в период активного роста. Как только замечаете, что начинает расти новый листочек, можете через 2-3 недели полить растение с удобрениями. Также вы можете устроить орхидее стресс, если она упорно не хочет цвести. Поставьте ее в темное и влажное место на 2 недели. После этого, когда вы ее поставите в место, где много света, она почувствует благоприятные условия и начнет цвести в ускоренном темпе. После того как орхидея отцвела, нужно отрезать цветонос за 2 сантиметра до следующей почки.

Размножение орхидей

Орхидея размножается очень просто! Возле корня может вылезти еще одна розетка, которую вы просто отделяете и садите в другой горшок. При неблагоприятных условиях розетка может вылезти и возле цветоноса. В таком случае дождитесь, пока корешки вырастут до 5-6 сантиметров, потом отсоедините от цветка и посадите отдельно. Если орхидея крупная, то вы можете отрезать вместе с листком кусочек корешка. Посадите его, и уже через год он пустит 2-3 деточки, которые станут полноценными растениями.

орхидея размножение

Пересадка орхидей

При пересадке под основание стебля подложите пенопласт, чтобы орхидея не замокала. Садите растение в небольшой горшок, в котором не должно быть много грунта. Кору лучше взять крупную и не наполнять ею плотно горшок. Пересадкой заниматься можно круглый год, но для растения самой благоприятной порой года является весна!

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