Домашний глинтвейн: рецепт классический

Классический рецепт домашнего глинтвейна
На улице похолодало и мы все ищем способы согреться. Кто-то находит это в тёплом пледе, или же в горячем супе. Но одним из самых приятных способов согреться является глинтвейн! К тому же, это отличное противовирусное средство, которое способно справляться с первыми признаками простуды. Приготовьте домашний глинтвейн по нашему рецепту и согревайтесь!
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Ингредиенты для классического глинтвейна:
- Красное сухое вино – 750 г
- Вода – ¼ ст.
- Сахар – 1 ст. л.
- Гвоздика – 7 шт.
- Мускатный орех – щеп.
Приготовление классического глинтвейна:
- Отправьте гвоздику и щепотку мускатного ореха в турку. Затем залейте водой и отправьте на огонь. Прокипятите смесь в течение 1 минуты.
- Оставьте на 15 минут остыть.
- Налейте вино в кастрюлю с толстым дном и отправьте на огонь. Добавьте сахар и настой специй.
- Важно не довести вино до кипения!
- Снимите горячее вино с огня и разлейте по стаканам.
На вкус и цвет
Это не единственный вариант приготовления домашнего глинтвейна. Во многом все зависит от используемых специй. В этот напиток также добавляют имбирь, корицу, апельсин. Все эти продукты могут добавляться как в измельченном, сушеном виде, так и свежими – все зависит от ваших предпочтений.
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