Домашний глинтвейн: рецепт классический

Классический рецепт домашнего глинтвейна

На улице похолодало и мы все ищем способы согреться. Кто-то находит это в тёплом пледе, или же в горячем супе. Но одним из самых приятных способов согреться является глинтвейн! К тому же, это отличное противовирусное средство, которое способно справляться с первыми признаками простуды. Приготовьте домашний глинтвейн по нашему рецепту и согревайтесь!

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Ингредиенты для классического глинтвейна:

Красное сухое вино – 750 г

Вода – ¼ ст.

Сахар – 1 ст. л.

Гвоздика – 7 шт.

Мускатный орех – щеп.

Приготовление классического глинтвейна:

Отправьте гвоздику и щепотку мускатного ореха в турку. Затем залейте водой и отправьте на огонь. Прокипятите смесь в течение 1 минуты. Оставьте на 15 минут остыть. Налейте вино в кастрюлю с толстым дном и отправьте на огонь. Добавьте сахар и настой специй. Важно не довести вино до кипения! Снимите горячее вино с огня и разлейте по стаканам.

На вкус и цвет

Это не единственный вариант приготовления домашнего глинтвейна. Во многом все зависит от используемых специй. В этот напиток также добавляют имбирь, корицу, апельсин. Все эти продукты могут добавляться как в измельченном, сушеном виде, так и свежими – все зависит от ваших предпочтений.

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