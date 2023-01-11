Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт

11.01.2023

Для многих «вкус детства» – это ароматное молочное какао! В холодную осень этот напиток особенно актуален. Читайте рецепт домашнего какао от STB.UA.

какао

Какао помогает не только согреться, но и поднять настроение! Этот напиток, как и шоколад, стимулирует умственную деятельность и служит своеобразным антидепрессантом.

Ингредиенты:

  • какао-порошок – 1 ст. ложка,
  • молоко – 0, 5 л.,
  • сахар – 1 ст. ложка.

Для вкуса можно добавить ваниль или корицу.

Больше по теме: Как варить компот: полезные советы

Приготовление:

  1. Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее молоко и поставьте на огонь. Молоко следует довести до кипения. Не имеет значения, какое именно молоко вы выберите для напитка.
  2. После того, как молоко вскипит, добавьте в него какао-порошок. После этого добавьте сахар. Размешайте добавленные ингредиенты, чтобы они растворились в молоке. Комочков быть не должно.
  3. Оставьте какао вариться примерно на 5 минут. После этого снимите напиток с плиты и накройте кастрюлю крышкой, чтобы какао настоялось.
  4. Налейте какао в чашку. Его вкуснее пить горячим. Финальный штрих – украшение. Это может быть шоколадная стружка или корица.

Больше по теме: Что приготовить из облепихи: секреты Олега Ковальчука

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Домашнее какао с молоком: рецепт
Все буде добре

Классический рецепт домашнего глинтвейна

 святкова мандаринка сала
Все буде добре

«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2023

 рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новый год 2023: мексиканский салат «Пиканте»

 как сделать елку своими руками
Все буде добре

Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

 Домашнее какао с молоком: рецепт
Все буде добре

Создаем снежинки и снег своими руками

 Домашнее какао с молоком: рецепт
Все буде добре

Как сделать ёлочные игрушки своими руками
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить