«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2023
Приготовьте салат «Праздничная мандаринка» на Новый год 2023! Простое в приготовлении, это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Узнайте, как приготовить новогодний салат «Праздничная мандаринка», в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Баночка консервированной рыбы
- Вареный рис – 150 г
- Яйца (отварные) – 2 шт.
- Укроп – 10 г
- Соль, перец по вкусу
- Домашний майонез – для заправки
- Морковь (вареная) – 3-4 шт. (для подачи)
- Гвоздика – 5 шт. (для подачи)
- Лавровый лист – 5 шт. (для подачи)
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Приготовление:
- Разминаем рыбу вилкой. Яйца отвариваем, трем на мелкой терке. Рис отвариваем. Укроп мелко нарезаем.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом.
- Подготовленный салат скатываем в шарики размером с небольшой мандарин.
Для подачи:
- Морковь отвариваем, охлаждаем, чистим и натираем на мелкой терке.
- Натертую морковь выкладываем в марлю, хорошо отжимают сок.
- Выкладываем морковь на пергаментную бумагу на противень.
- Сушим в духовке при температуре 220 градусов 5-10 минут.
- Делаем из салата шарики.
- Оборачиваем их из всех сторон подсушенной морковью. На один шарик нам понадобится примерно 1 ст. л. моркови.
- В центре каждой мандаринки размещаем гвоздику и лавровый лист.
Несколько секретов:
- При выборе моркови обратите внимание на цвет — чем ярче сырая морковь, тем насыщеннее цвет будет в «мандаринок».
- Обязательно отожмите сок натертой отварной моркови – он может испортить вид блюда.
- Чтобы салат хорошо формировался и не прилипал к рукам, смочите их в холодной воде.
- Чтобы придать салату текстуры настоящих мандаринок, морковь нужно просушить в духовке.
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