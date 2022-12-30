«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2023

Приготовьте салат «Праздничная мандаринка» на Новый год 2023! Простое в приготовлении, это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Узнайте, как приготовить новогодний салат «Праздничная мандаринка», в нашем материале!

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Ингредиенты:

Баночка консервированной рыбы

Вареный рис – 150 г

Яйца (отварные) – 2 шт.

Укроп – 10 г

Соль, перец по вкусу

Домашний майонез – для заправки

Морковь (вареная) – 3-4 шт. (для подачи)

Гвоздика – 5 шт. (для подачи)

Лавровый лист – 5 шт. (для подачи)

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Приготовление:

Разминаем рыбу вилкой. Яйца отвариваем, трем на мелкой терке. Рис отвариваем. Укроп мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом. Подготовленный салат скатываем в шарики размером с небольшой мандарин.

Для подачи:

Морковь отвариваем, охлаждаем, чистим и натираем на мелкой терке. Натертую морковь выкладываем в марлю, хорошо отжимают сок. Выкладываем морковь на пергаментную бумагу на противень. Сушим в духовке при температуре 220 градусов 5-10 минут. Делаем из салата шарики. Оборачиваем их из всех сторон подсушенной морковью. На один шарик нам понадобится примерно 1 ст. л. моркови. В центре каждой мандаринки размещаем гвоздику и лавровый лист.

Несколько секретов:

При выборе моркови обратите внимание на цвет — чем ярче сырая морковь, тем насыщеннее цвет будет в «мандаринок». Обязательно отожмите сок натертой отварной моркови – он может испортить вид блюда. Чтобы салат хорошо формировался и не прилипал к рукам, смочите их в холодной воде. Чтобы придать салату текстуры настоящих мандаринок, морковь нужно просушить в духовке.

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