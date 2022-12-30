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Салат на Новый год 2023: мексиканский салат «Пиканте»

30.12.2022

Настало время салатов на Новый год 2023Актриса Ольга Сумская поделилась рецептом  «Пиканте», который украсит ваш стол. Необычное сочетание продуктов удивит приятным вкусом, а съедобная корзинка станет вкусным дополнением к блюду. Читайте, как приготовить мексиканский салат «Пиканте», в нашем материале.

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рецепт мексиканского салата пиканте

Продукты:

  • Кукурузная мука – 200 г
  • Пшеничная мука – 200 г
  • Теплая вода – 120 мл
  • Подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • Кукуруза – 1 банка
  • Листья салата – 3 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Руккола – 20 г
  • Кинза – 0,5 пучка
  • Половинка лайма
  • Уксус винный – 1 ст. л.
  • Тмин – 1 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Масло оливковое – 5 ст. л.
  • Филе куриное – 150 г
  • Перец чили – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Соль, перец, сахар по вкусу

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Приготовление:

  1. Кукурузную муку смешать с пшеничной мукой. Затем соединяем теплую воду с подсолнечным маслом. Замешиваем тесто. Оставляем его настаиваться 30 мин.
  2. Делаем соус. Смешиваем тмин, сок половинки лайма, винный уксус, измельченную кинзу, соль, перец, мед, оливковое масло, перец чили. Взбиваем все блендером.
  3. Мясо приправить солью и перцем. Обжариваем с каждой стороны по 3–4 минуты.
  4. Смешиваем кукурузу, листья салата, рукколу, помидоры, лук и соус. Добавить ломтики авокадо.
  5. Готовое мясо на 20 мин. помещаем в фольгу, чтобы оно пропиталось собственным соком.
  6. Разделяем тесто на 6 одинаковых частей, каждую из которых нужно тонко раскатать. Затем кладем коржи на любую чашку или миску, чтобы тесто приобрело нужную форму, и выпекаем при 200 градусах 10 мин.
  7. Выкладываем салат в корзиночки.

Video: Салаты на Новый год: мексиканский салат пиканте

Мексиканский салат пиканте: рецепт необычного салата на Новый год 2023 от Ольги Сумской. Как приготовить мексиканский салат пиканте, читайте в материале

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