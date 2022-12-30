Как сделать ёлочные игрушки своими руками

Когда приходит время наряжать ёлку, атмосфера новогодних праздников наполняет весь дом! Как сделать ёлочные игрушки на Новый год 2023 своими руками? Эксперты «Все буде добре» утверждают, что это очень просто! Помните, что вариантов ёлочных игрушек существует множество на любой вкус, главное – проявить фантазию и, собственно, приступить к созданию красоты. Детальнее – в материале.

Украшения на ёлку из лампы

Превратиться в великолепное украшение для зеленой красавицы может обычная лампочка! Вы можете как раскрасить ее однотонными цветами, так и украсить праздничной мишурой, нарисовать новогодние детали или дополнить сладостями.

Украшения на ёлку – помпоны

Красивым и простым украшением для праздничной елки станут помпоны: разноцветные, однотонные, шерстяные, бумажные.

Украшения на ёлку из шишек

Шишки позволят праздничному деревцу выглядеть еще более натуральным. Кроме того, что вы можете просто украсить дерево лесными или искусственными шишкам, можно также покрыть их снегом (из ваты, краски или искусственного снега), дополнить другими праздничными аксессуарами и сделать частью целой композиции!

Украшения на ёлку своими руками

Ёлочные игрушки своими руками вы также можете сшить. Для этого подойдут самые разнообразные материалы, цвета и идеи. Можете воспользоваться как самыми обычными формами, так и найти готовые шаблоны в интернете.

Новогодние украшения из сладостей

Сладость – ребенку в радость! Конечно, дополнить новогоднюю красавицу можно и чем-то вкусненьким. Для этого подойдут не только конфеты с мандаринами, но и пряники, печенье, апельсины, корица, шоколад и многое другое.

Украшения на ёлку из картона

Елочные игрушки на Новый год 2023 можно вырезать: из картона, бумаги, ткани… смело экспериментируйте!

Оригинальные украшения из пробок

Интересным украшением на новогоднюю ёлку 2022 станет декор из винных пробок!

Помните, что елочные игрушки своими руками сделать достаточно просто. Вдохновляйтесь идеями, праздничным настроением, смело беритесь за работу, создавая неповторимую атмосферу собственными руками!

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