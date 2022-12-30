Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой

Перед новогодними праздниками цены на искусственные елки всегда сумасшедшие. Узнайте, из чего сделать елку в домашних условиях, в мастер-классе Ольги Волковой. Это отличный способ не только сэкономить ваши деньги, а и отлично провести время вместе со всей семьей! Три оригинальных варианта, как сделать декоративную елку своими руками, уже в материале.

Елка из сосновых шишек

Вам понадобится:

Картон – 1 лист А4

Шишки сосновые – 11 штук (10 больших и 1 маленькая для верхушки елки)

Прозрачный клей или лак для ногтей

Краска (золотая) – 1 баллончик

Блестки (сухие, золотые) – 1 баночка

Кусачки

Скотч

Ножницы

Клей «Горячий пистолет»

Лопатка для нанесения блесток

Изготовление:

Берем шишку и с помощью кусачек или острого ножа отделяем чешуйки. Затем нужно сделать каркас: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Отрезаем лишние куски картона для ровного основания. С помощью клея «Горячий пистолет» (вместо него можно использовать ПВА) приклеиваем чешуйки по кругу, начиная с основания конуса. Каждую чешуйку следующего ряда клейте между нижними двумя, а не четко одну над другой. Когда в чешуйках будет весь конус, оставим его ненадолго подсохнуть. Переходим к покраске елки. Берем краску любого цвета, который нравится, и наносим на конус с чешуек. Наносим прозрачный клей или прозрачный лак для ногтей на края чешуек и посыпаем елку сухим блеском.

Елка из бумаги

Понадобится:

Конус из картона формата А3 (зеленого цвета)

Гофрированная бумага 2,5 м

Трехслойные бумажные салфетки темно-зеленого цвета – 1 упаковка

Бусины для декора мелкие или средние: светло-розовые – 3 шт, бежевые или белые – 3 шт, серебряные – 3 шт.

Мелкие серебряные бусины – 15 шт.

Степлер – 1 шт

Готовые бумажные розы – всего 80 шт.

Ножницы

Клей «Горячий пистолет»

Изготовление:

Сначала вам нужно изготовить каркас для елки: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Излишки картона отрезаем снизу. Беремся за изготовления розы из гофрированой бумаги. Отрезаем квадрат размером примерно 10 на 10 см, складываем в четыре раза, а потом опять в четыре раза. Теперь с помощью степлера фиксируем серединку. Вырезаем ножницами круг. Получаем заготовку для розы. Делаем наш бутон более объемным: для этого скручиваем каждый «лепесток» в центр (чем дальше движемся от центра, тем слабее скручиваем). Если бутон слишком свободно держится, можно подклеить несколько «лепестков» в разных местах. Роза готова. Таким же образом делаем розу из салфетки. Приклеиваем розы к каркасу из картона. Мы обклеили конус бумажными розами и получили почти готовую новогоднюю елку. Украсим ее бусинами. Прикрепляем бусины в серединки роз и между бутонов.

Елка изобилия

Вам понадобится:

Сухие ветви винограда или ивы (длина 60 см) – 1 пучок

Деревянные палочки для конуса твердые (длина = 40 см) – 10 шт

Шпагат – 1 рулон (1,5–2 м)

Клей «Горячий пистолет»

Вязальная проволока (черная) – 50 см

Гирлянда с белыми лампочками (1 м) – 1 шт.

Для декора:

Звезды аниса (бадьян) –10 шт.

Сухоцветы физалиса – 5 шт.

Шишки – 8 шт.

Палочки корицы – 8 шт.

Желуди – 8 шт.

Орехи грецкие – 5 шт.

Белые крупные бусины – 20 шт.

Изготовление:

Делаем каркас елки. Сплетем венок, который будет основой. Зафиксировать венок можно вязальной проволокой. В венок вставляем палки и фиксируем их сверху проволокой и шпагатом. Просовываем гибкие ветви друг через друга из палочками, сплетая таким образом каркас елки. Плетем вверх и закрепляем нашу конструкцию проволокой и клеем. Оформление елки. Обматываем елку шпагатом (возьмите примерно 80 см), приклеиваем все элементы декора к каркасу так, чтобы елка выглядела гармонично. Украшаем бусинами и бантиками из шпагата. Декорируем елку гирляндой.

Video: Из чего сделать елку в домашних условиях Узнайте, как сделать елку своими руками, в мастер-классе Ольги Волковой. Это отличный способ не только сэкономить ваши деньги, а и отлично провести время вместе со всей семьей

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