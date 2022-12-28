Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Все буде добре

«Праздничная мандаринка»: рецепт салата на Новый год 2023

28.12.2022

Приготовьте салат «Праздничная мандаринка» на Новый год 2023! Простое в приготовлении, это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Узнайте, как приготовить новогодний салат «Праздничная мандаринка», в нашем материале!

Больше по теме: Солёная тарталетка с тунцом: рецепт пошагово

салат на новый год

Ингредиенты:

  • Баночка консервированной рыбы
  • Вареный рис – 150 г
  • Яйца  (отварные) – 2 шт.
  • Укроп – 10 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Домашний майонез – для заправки
  • Морковь (вареная) – 3-4 шт. (для подачи)
  • Гвоздика – 5 шт. (для подачи)
  • Лавровый лист – 5 шт. (для подачи)

Больше по теме: Домашние тарталетки: рецепт

Приготовление: 

  1. Разминаем рыбу вилкой. Яйца отвариваем, трем на мелкой терке. Рис отвариваем. Укроп мелко нарезаем.
  2. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом.
  3. Подготовленный салат скатываем в шарики размером с небольшой мандарин.

Для подачи:

  1. Морковь отвариваем, охлаждаем, чистим и натираем на мелкой терке.
  2. Натертую морковь выкладываем в марлю, хорошо отжимают сок.
  3. Выкладываем морковь на пергаментную бумагу на противень.
  4. Сушим в духовке при температуре 220 градусов 5-10 минут.
  5. Делаем из салата шарики.
  6. Оборачиваем их из всех сторон подсушенной морковью. На один шарик нам понадобится примерно 1 ст. л. моркови.
  7. В центре каждой мандаринки размещаем гвоздику и лавровый лист.

Несколько секретов:

  1. При выборе моркови обратите внимание на цвет — чем ярче сырая морковь, тем насыщеннее цвет будет в «мандаринок».
  2. Обязательно отожмите сок натертой отварной моркови – он может испортить вид блюда.
  3. Чтобы салат хорошо формировался и не прилипал к рукам, смочите их в холодной воде.
  4. Чтобы придать салату текстуры настоящих мандаринок, морковь нужно просушить в духовке.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Салат Праздничная мандаринка: рецепт салата на Новый год 2023
Все буде добре

Классический рецепт домашнего глинтвейна

 Салат Праздничная мандаринка: рецепт салата на Новый год 2023
Все буде добре

Создаем снежинки и снег своими руками

 рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новый год 2023: мексиканский салат «Пиканте»

 Салат Праздничная мандаринка: рецепт салата на Новый год 2023
Все буде добре

Готовим свой организм к праздничному столу: советы

 Салат Праздничная мандаринка: рецепт салата на Новый год 2023
Все буде добре

Игры для компании на Новый год 2023: развлечения во время блекаута

 какао
Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить