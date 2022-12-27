Игры для компании на Новый год 2023: развлечения во время блекаута

Новый год – это момент настоящего чуда, которое ассоциируется не только с застольем и ожиданием боя курантов, но и с ужином в компании самых близких людей! Украинцы с нетерпением ожидают год Кроля! И даже в условиях блекаута мы остаемся едиными, несокрушимыми и сильными! Как наполнить новогоднюю ночь в 2023 году приятными впечатлениями? Редакция STB.UA собрала для вас развлечения для всей семьи, которые возможны даже во время блекаута.

Больше по теме: Готовим свой организм к праздничному столу: советы

Новый год 2023 станет для украинцев особенным моментом. Каждый загадает одно общее желание, которое обязательно сбудется! Даже если новогодний стол будет при свечах, это способно привнести в ночь волшебства особенную энергию. Предлагаем вам список игр для компании, в которые можно сыграть без электричества!

Виды развлечений в Новогоднюю ночь во время блекаута

Предсказания на надувных шарах. Вы можете украсить комнату праздничными шариками, предварительно написав на них пожелания на наступающий 2023 год. Каждый, кто входит в комнату, наугад выбирает себе шар и после 00:00 узнает, что же именно его ждет!

Пожелания в мешочках. Выберите два человека: одному из них вручите мешочек с пожеланиями, а другому – с именами всех присутствующих. Так, каждый из них будет зачитывать имя и пожелание на год. Не забывайте, что все пожелания должны быть позитивными и веселыми! и главное – каждому желаем мира!

Игра «Новогодние атрибуты». Каждый по очереди называет по одному новогоднему атрибуту (Дед Мороз, елка, мандарины, гирлянды и прочее). Тот, у кого закончатся все варианты, выбывает из игры, получая символическое наказание. Ну, а для победителя стоит подготовить приз!

Игра «Снежки». Сделайте из ваты снежки и подготовьте емкости, в которые их можно будет бросать. Поделите компанию на две команды (или больше, в зависимости от количества человек). Поставьте емкости на удобное расстояние. Команды получают по определенному количеству шариков (например, по одному для каждого человека) и пытаются по очереди попасть в предлагаемую цель. Команда-победитель получает приз или загадывает желание соперникам.

Больше по теме: Символ 2023 года: какое животное станет символом года?

Игра «Тост по алфавиту». По очереди каждый произносит пожелание своим друзьям в алфавитном порядке. Если кто-то не может придумать тост на определенную букву, то проигрывает, получая задание от своих друзей.

Игра «Крокодил». Без помощи звуков один из компании показывает слово или пословицу, которое остальные должны угадать. Будет, здорово, если вы выберете именно новогоднюю тематику. Тот, кто отгадает слово, будет показывать следующим. А загадывает тот, кто показывал предыдущее задание.

Больше по теме: Как загадать желание на Новый год правильно

Игра «Новогодние новости». Вам необходимо подготовить таблички для всех участников с набором слов, не связанных друг с другом. После того как каждый получит свою табличку, ему необходимо как можно быстрее придумать новости с указанными словами. В итоге вы получите очень смешные новогодние истории.

Игра «Веселые рисунки». На большом картонном листе проделайте два отверстия для рук. Игроки должны будут нарисовать кисточкой мандарин, снеговика, новогоднюю елку, продев руки в эти отверстия. При этом участникам не будет видно, что они рисуют. Приз получит самый талантливый художник.

Игра «Подарок судьбы». В доме при входе вешают мешок, куда каждый гость кладет небольшой подарок. В разгар вечера кто-то наугад вынимают оттуда подарки для каждого.

Игра «Кто я?». Для этой игры вам понадобятся наклейки и ручка. Выберите, кому вы хотите написать определенного героя, или реальную личность. Обменяйтесь с друзьями наклейками, которые не подсматривая повесьте себе на лоб. Начинайте угадывать, задавая последовательные логические вопросы: «Я женщина?», «Я реальный человек?» и т.д. В случае, если вы получаете ответ «Нет», очередь переходит к следующему игроку.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ