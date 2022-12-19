Конфеты из гречки: запеченный трюфель на День святого Николая

Запеченный трюфель из гречки: рецепт на День святого Николая
Вы тоже нечасто даете ребенку конфеты, потому что считаете сладкое вредным? Эксперты «Все буде добре» убеждены в другом! Поэтому поделились секретным рецептом конфет, которые можно есть без малейшего вреда для здоровья. А кроме того, они станут прекрасным подарком ко Дню святого Николая.
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Ингредиенты:
- Гречневая мука (измельченная гречка) – 175 г
- Йогурт – 250 г
- Пюре из чернослива – 160 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Растительное масло – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Чернослив – 6 шт.
- Ваниль
- Кунжут
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Способ приготовления:
- Смешайте муку, какао, соду. Взбейте йогурт и фруктовое пюре.
- Добавьте сахар, масло, ваниль. Порциями всыпайте муку в йогуртово-фруктовую смесь.
- Замесите мягкое тесто. Скатайте небольшие шарики, внутрь вложите мелко нарезанный чернослив.
- Выложите конфеты на противень. Выпекайте 15 мин при температуре 180 °С.
- Сверху украсьте медом, кунжутом или какао.
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