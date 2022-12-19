Рецепт николайчиков — как приготовить расписные николайчики?

«Николайчики»: рецепт расписных пряников от Татьяны Литвиновой
«Николайчики» – это расписные пряники ко Дню святого Николая. Эксперт-кулинар Татьяна Литвинова раскрыла все секреты приготовления расписных пряников из козульного теста, которые вы можете приготовить в качестве подарка близким на День святого Николая! Как приготовить вкусные расписные «николайчики», читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Сахар – 250 г
- Вода (кипяток) – ½ ст.
- Сливочное масло – 100 г
- Мука пшеничная – 300 г
- Мука ржаная – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сода – ½ ч. л.
- Соль – 1 щеп.
- Корица – 2 ч. л.
- Мускатный орех – 1 ч. л.
- Сахарная пудра – ½ ст.
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Приготовление:
Сварите карамель:
- Половину сахара нагрейте без воды в глубокой сковороде на медленном огне до темно-коричневого цвета и сизого дыма. Влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте вторую половину сахара.
- Остудите примерно до 70 градусов. Добавьте маргарин или масло, затем всыпьте смесь специй. Остудите.
- Добавьте 1 целое яйцо и 2 желтка. Постепенно добавляйте муку. Замесите тесто – сначала в миске, затем вымешивайте на столе до состояния эластичного пластилина: выложите тесто на стол, обваляйте в муке, вымешивайте; по чуть-чуть подсыпайте стол мукой.
- Поставьте в холодильник до затвердевания.
- Раскатайте тонко холодное тесто. Вырежьте по картонным шаблонам фигурки. Выпекайте в духовке 4–7 минут при температуре 180 градусов.
Глазурь:
- Взбейте яичные белки с сахарной пудрой.
- Остывшее печенье украсить глазурью.
Трафареты для украшения пряников:
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