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Все буде добре

Домашнее какао с молоком: рецепт

14.12.2022

Для многих «вкус детства» – это ароматное молочное какао! В холодную осень этот напиток особенно актуален. Читайте рецепт домашнего какао от STB.UA.

какао

Какао помогает не только согреться, но и поднять настроение! Этот напиток, как и шоколад, стимулирует умственную деятельность и служит своеобразным антидепрессантом.

Ингредиенты:

  • какао-порошок – 1 ст. ложка,
  • молоко – 0, 5 л.,
  • сахар – 1 ст. ложка.

Для вкуса можно добавить ваниль или корицу.

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Приготовление:

  1. Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее молоко и поставьте на огонь. Молоко следует довести до кипения. Не имеет значения, какое именно молоко вы выберите для напитка.
  2. После того, как молоко вскипит, добавьте в него какао-порошок. После этого добавьте сахар. Размешайте добавленные ингредиенты, чтобы они растворились в молоке. Комочков быть не должно.
  3. Оставьте какао вариться примерно на 5 минут. После этого снимите напиток с плиты и накройте кастрюлю крышкой, чтобы какао настоялось.
  4. Налейте какао в чашку. Его вкуснее пить горячим. Финальный штрих – украшение. Это может быть шоколадная стружка или корица.

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