Пряники «николайчики»: рецепт пошагово

Удивить гостей вкусным угощением и сделать оригинальные «николайчики» можно из тех продуктов, которые у вас есть под рукой! Смотрите, как приготовить пряники «николайчики» всего за полчаса. Пошаговый рецепт «николайчиков» уже в материале.



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Ингредиенты для теста:

Мука – 300 г

Мед – 3 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 10 г

Какао – 25 г

Имбирь – 30 г

Ингредиенты для начинки:

Чернослив – 200 г

Грецкие орехи – 100 г

Ингредиенты для глазури:

Сок – 0,5 лимона

Сахарная пудра – 100 г

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Приготовление теста:

Смешайте сухие ингредиенты – муку, какао, разрыхлитель и пряности. Добавьте смесь из мягкого масла, сахара и меда. Тщательно перемешайте, дайте остыть, затем добавьте яйца. Вымесите тесто, раскатайте и сформируйте пряники. Положите начинку между двумя половинками и склейте их. Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов. После выпекания помажьте пряники глазурью.

Приготовление начинки:

Перемолоть чернослив с грецкими орехами в блендере (или порубить ножом). Можно заменить любым джемом либо вареньем.

Приготовление глазури:

Для глазури размешайте лимонный сок с сахарной пудрой до состояния блинного теста. Нанести сверху на готовые, чуть остывшие пряники.

Video: Пряники-николайчики: рецепт пошагово Пряники-николайчики - это прекрасное угощение к празднику День святого Николая. Пошаговый рецепт пряников-николайчиков ищите в материале