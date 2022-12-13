Рецепт николайчиков — как приготовить расписные николайчики?

«Николайчики»: рецепт расписных пряников от Татьяны Литвиновой

«Николайчики» – это расписные пряники ко Дню святого Николая. Эксперт-кулинар Татьяна Литвинова раскрыла все секреты приготовления расписных пряников из козульного теста, которые вы можете приготовить в качестве подарка близким на День святого Николая! Как приготовить вкусные расписные «николайчики», читайте в материале.

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Ингредиенты:

Сахар – 250 г

Вода (кипяток) – ½ ст.

Сливочное масло – 100 г

Мука пшеничная – 300 г

Мука ржаная – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сода – ½ ч. л.

Соль – 1 щеп.

Корица – 2 ч. л.

Мускатный орех – 1 ч. л.

Сахарная пудра – ½ ст.

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Приготовление:

Сварите карамель:

Половину сахара нагрейте без воды в глубокой сковороде на медленном огне до темно-коричневого цвета и сизого дыма. Влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте вторую половину сахара. Остудите примерно до 70 градусов. Добавьте маргарин или масло, затем всыпьте смесь специй. Остудите. Добавьте 1 целое яйцо и 2 желтка. Постепенно добавляйте муку. Замесите тесто – сначала в миске, затем вымешивайте на столе до состояния эластичного пластилина: выложите тесто на стол, обваляйте в муке, вымешивайте; по чуть-чуть подсыпайте стол мукой. Поставьте в холодильник до затвердевания. Раскатайте тонко холодное тесто. Вырежьте по картонным шаблонам фигурки. Выпекайте в духовке 4 – 7 минут при температуре 180 градусов.

Глазурь:

Взбейте яичные белки с сахарной пудрой. Остывшее печенье украсить глазурью.

Трафареты для украшения пряников:

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