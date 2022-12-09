Как сделать искусственный снег и снежинки из бумаги своими руками

Создаем снежинки и снег своими руками

Уже задумались о том, как украсить дом к Новому году 2023? Хотите добавить немного уюта и ощущения сказки? Предлагаем отвлечься и погрузиться в мир рукоделия и настоящей медитации. Ведь такое дело способно точно успокоить и настроить на мысли о лучшем! Наш эксперт по хендмейду Ольга Волкова подготовила эксклюзивный мастер-класс по созданию снега и снежинок! Увлекательное занятие для родителей и детей, к тому же уникальные украшения только добавят настроения и порадуют ваших близких! Пошаговое изготовление поделок смотрите в нашем видео!

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Как сделать 3D-снежинки

Понадобятся:

Бумага (длина 25 см, ширина 0,5 см) – 20 шт.

Клей

Изготовление:

Для начала нужно выложить две полоски крест-накрест, и скрепить их середины клеем. Затем выложите полоски сначала под низ, а потом наверх (принцип корзинки\эффект переплетения). Должно быть 5 горизонтальных линеек и 5 вертикальных. Расстояние между полосками может быть разное. Крайние полоски по квадрату нужно склеить, чтобы края не смещались. Далее нужно в каждом углу заворачивать полоски и склеивать между собой. С одного угла выйдет по 2 лепестка, а серединные полоски должны быть свободными. Вторую часть можно сделать такого же цвета или контрастной. Соединяем две части снежинки, накладывая лепестки на свободные полоски и склеиваем между собой.

Снежинки в технике квиллинг

Следующий вариант снежинки в технике квиллинг – это небольшие отрезки бумаги, которые сворачиваются роллами и выгибаются в разные формы. Такие снежинки можно использовать для декора открыток, новогоднего подарка или елки. Для этого понадобятся полоски, которые продаются в магазинах для творчества, они так и называются «Полоски для квиллинга». Также, чтобы заворачивать бумагу, вам понадобится инструмент для квиллинга, он продается в наборе с бумагой. Можно сделать альтернативный вариант своими руками. Взять спичку, разделить ее напополам, но не до конца, и продевать бумагу сквозь спичку, заворачивая в ролл.

В такой технике можно сделать 3 формы.

Первая – это капля. Для этого нужно центр ролла отодвинуть в сторону, а противоположный край прижать пальцами и склеить. Так мы получим форму капли.

Следующая форма – это глаз. Нужно скрутить полоску в ролл, центр не сдвигать, концы круга прижать и склеить. Таким образом, получится форма, напоминающая глаз.

Последняя форма – тугой круг. Нужно скрутить полоску очень туго, не расправляя центр, и сразу же склеить.

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Для снежинки в технике квиллинг нам понадобится 18 элементов, то есть по 6 каждой формы.

Для начала нужно сформировать центр. Для этого возьмите 6 элементов формы глаза и соедините края между собой. Далее возьмите элементы в форме капли и склейте в промежутках центра. И крайние элементы – тугие круги, приклейте к концам формы капли.

Снег своими руками

Далее делаем снег. Он такой же на ощупь, как и настоящий, так же блестит и хрустит.

Для этого нам понадобятся:

Крахмал

Блестки

Пена для бритья

Смешайте все между собой в том количестве, сколько вам нужно.

Такой искусственный снег идеально подойдет для детского творчества.

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