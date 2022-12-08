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Все буде добре

Пряники «николайчики»: рецепт пошагово

08.12.2022

Удивить гостей вкусным угощением и сделать оригинальные «николайчики» можно из тех продуктов, которые у вас есть под рукой! Смотрите, как приготовить пряники «николайчики» всего за полчаса. Пошаговый рецепт «николайчиков» уже в материале.

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Ингредиенты для теста:

  • Мука – 300 г
  • Мед – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Какао – 25 г
  • Имбирь – 30 г

Ингредиенты для начинки:

  • Чернослив – 200 г
  • Грецкие орехи – 100 г

Ингредиенты для глазури:

  • Сок – 0,5 лимона
  • Сахарная пудра – 100 г

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Приготовление теста:

  1. Смешайте сухие ингредиенты – муку, какао, разрыхлитель и пряности. Добавьте смесь из мягкого масла, сахара и меда.
  2. Тщательно перемешайте, дайте остыть, затем добавьте яйца.
  3. Вымесите тесто, раскатайте и сформируйте пряники. Положите начинку между двумя половинками и склейте их.
  4. Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов. После выпекания помажьте пряники глазурью.

Приготовление начинки:

Перемолоть чернослив с грецкими орехами в блендере (или порубить ножом). Можно заменить любым джемом либо вареньем.

Приготовление глазури:

Для глазури размешайте лимонный сок с сахарной пудрой до состояния блинного теста. Нанести сверху на готовые, чуть остывшие пряники.

Video: Пряники-николайчики: рецепт пошагово

Пряники-николайчики - это прекрасное угощение к празднику День святого Николая. Пошаговый рецепт пряников-николайчиков ищите в материале

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