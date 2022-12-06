Рецепт печенья ко Дню святого Николая
Ко Дню святого Николая приготовьте печенье-«совушки» по рецепту Татьяны Литвиновой! Такая оригинальная и простая в приготовлении выпечка станет приятным удивлением для вас и настоящим сюрпризом для ваших детей. Как приготовить печенье на День святого Николая, читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Растительно-сливочная смесь или масло – 150 г
- Сахарная пудра – 150 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Мука — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Порошок имбиря – 2 ч. л.
- Какао – 1 ч. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Шоколад и темный изюм – 100 г
- Миндаль и тыквенные семечки (для украшения) – 35 шт.
Приготовление теста:
- Смешать сухие ингредиенты (сахарную пудру, просеянную муку, разрыхлитель, ваниль, соль), добавить растительно-сливочную смесь или масло и яйцо.
- Замесить тесто. Разделить его на 2 части.
Приготовление белых «совушек»:
- В одну часть добавить порошок имбиря и скатать в шар, замотать в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20 минут.
- Раскатать охлажденное тесто в пласт 1–2 сантиметра, вырезать большие кружочки стаканом, а маленькие – горлышком бутылки или скатать шарики.
- Вставить глазки из шоколада или изюма и носики из миндаля или тыквенных семечек.
- Выпекать при температуре 180 градусов 10–15 минут.
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Приготовление шоколадных «совушек»:
- Вторую часть разделить напополам. И в одну половину добавить какао. Накрыть пленкой обе части и убрать в холодильник на 20 минут.
- Раскатать светлое тесто прямоугольником, а из темного – сформировать полоску. Завернуть темное тесто в светлое, чтобы получился рулетик.
- Отрезать от теста кусочки толщиной 2 сантиметра. Разрезать не до конца 2 кусочка и слепить, прижимая половинки друг к другу.
- Пальцами формировать кисточки на ушах. Сделать глазки и клюв.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10–15 минут.
Video: Рецепт печенья ко Дню святого Николая
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