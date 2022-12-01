Пряники «николайчики»: рецепт пошагово
Удивить гостей вкусным угощением и сделать оригинальные «николайчики» можно из тех продуктов, которые у вас есть под рукой! Смотрите, как приготовить пряники «николайчики» всего за полчаса. Пошаговый рецепт «николайчиков» уже в материале.
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Ингредиенты для теста:
- Мука – 300 г
- Мед – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 10 г
- Какао – 25 г
- Имбирь – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- Чернослив – 200 г
- Грецкие орехи – 100 г
Ингредиенты для глазури:
- Сок – 0,5 лимона
- Сахарная пудра – 100 г
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Приготовление теста:
- Смешайте сухие ингредиенты – муку, какао, разрыхлитель и пряности. Добавьте смесь из мягкого масла, сахара и меда.
- Тщательно перемешайте, дайте остыть, затем добавьте яйца.
- Вымесите тесто, раскатайте и сформируйте пряники. Положите начинку между двумя половинками и склейте их.
- Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов. После выпекания помажьте пряники глазурью.
Приготовление начинки:
Перемолоть чернослив с грецкими орехами в блендере (или порубить ножом). Можно заменить любым джемом либо вареньем.
Приготовление глазури:
Для глазури размешайте лимонный сок с сахарной пудрой до состояния блинного теста. Нанести сверху на готовые, чуть остывшие пряники.