Солянка сборная мясная — рецепт классической сборной солянки

Солянка сборная: рецепт пошагово

Мясная и сытная сборная солянка — рецепт, который любят многие хозяйки. Правда, некоторые считают, что на приготовление этого супа уходит много сил и времени. На самом деле это не так. Классический рецепт известной солянки сборной совсем несложный. Читайте пошаговый рецепт сборной солянки и радуйте своих родных и близких вкусным и сытным ужином.

Ингредиенты:

вода — 2,5-3 л

говядина/свинина на косточке — 600 гр

копченые ребрышки — 300 гр

ветчина и копченая колбаса — по 200 г

маслины/оливки — 100 г

каперсы (не обязательно) — 50 г

огурцы соленые — 2-4 шт.

горошины перца душистого — 2-3 шт.

лук – 2 шт.

1-2 лавровых листа – 1-2 шт.

томатная паста и растительное масло – 2 ст. л.

сливочное масло ­- 1 ст. л.

лимон

петрушка

сметана

перец, соль

Способ приготовления:

Выкладываем в кастрюлю копченые ребрышки и говядину или свинину на кости. Заливаем водой и доводим до кипения. Снимаем пену, кладем одну очищенную луковицу и варим на медленном огне в течение 2 часов. За 15 минут до готовности кладем лавровый лист, перец-горошек и солим. Из готового бульона достаем мясо, луковицу и специи. Сцеживаем его. Мясо отделяем от кости. Нарезаем соломкой все мясные продукты, в том числе и приготовленное мясо. Огурцы тоже режем соломкой и кладем в бульон. Далее делаем зажарку. Очищаем и нарезаем вторую луковицу, обжариваем на сковороде со сливочным маслом, перчим, солим. После того, как мы добавили томатную пасту, даем соусу потомиться еще 3-5 мин. Затем отправляем в бульон. Переложив все мясные продукты в кастрюльку, добавляем нарезанные колечками маслины и варим суп на на медленном огне примерно 10-15 мин. Затем кладем каперсы, снова перчим и солим. Даем солянке настояться под закрытой крышкой примерно 15 минут. Добавляем в каждую тарелку дольку лимона, сметану и зелень. Блюдо готово к подаче.

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