Насыпной пирог с яблоками — рецепт быстрого насыпного пирога

Насыпной пирог с яблоками

Нет времени возиться с тестом, а семья просит вкусных, ароматных пирогов? Приготовьте насыпной пирог без теста всего за 7 минут. Больше времени для себя и родных – меньше времени у плиты! Читайте, как приготовить насыпной пирог, в материале.

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Ингредиенты для яблочного пирога:

Мука – 0,5 ст.

Манная крупа – 0,5 ст.

Сахар – 0,5 ст.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Яблоко – 4 шт.

Сливочное масло – 100 г

Грецкие орехи – 3 ст. л.

Изюм — горсть

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Приготовление яблочного пирога:

Смешать сухие ингредиенты. Натереть на терке очищенные яблоки. В форму для выпечки натереть замороженное масло, сверху посыпать небольшим слоем из сухих ингредиентов. Выложите слой из яблок и орехов. Затем снова посыпать сухой смесью. Добавить второй слой из начинки и сверху посыпать сухой смесью. Присыпать сверху тертым сливочным маслом. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Посыпать сахаром за 5 минут до готовности. Остудить готовый пирог. Присыпать сахарной пудрой и листьями мяты.

Приятного аппетита!

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