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Все буде добре

Капуста квашеная быстрого приготовления: добавляем тыкву и апельсин

24.11.2022

Существует ли рецепт квашеной капусты быстрого приготовления? Будьте уверены, что да! Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином – именно то, что вам нужно зимой. Читайте в материале рецепт приготовления от проекта «МастерШеф» .

капуста квашеная быстрого приготовления

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Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином

Ингредиенты:

  • капуста – 3 кг
  • тыква – 200 г
  • сахар – 150 г
  • апельсин – 1 шт.
  • вода – 1 л
  • яблочный уксус – 50 мл
  • соль – 2 ч. л.
  • растительное масло – 50 мл

рецепт

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Приготовление:

  1. Капусту крупно нарезать.
  2. Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке.
  3. Апельсин очистить от семечек, измельчить вместе с кожурой.
  4. Смешать капусту, тыкву, апельсин и 50 г сахара.
  5. Всю смесь уложить в эмалированную кастрюлю.
  6. Приготовить рассол: смешать воду, соль,  100 г сахара, яблочный уксус, растительное масло. Вскипятить.
  7. Залить капусту кипящим рассолом.
  8. Настаивать сутки.

Приятного аппетита!

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