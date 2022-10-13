Рецепт сырников: пошаговый, простой и вкусный

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Простой рецепт сырников

13.10.2022

Вы очень любите сырники, но считаете, что готовить их трудно и долго? Звездная мама Лилия Ребрик поделилась уникальным и простым рецептом вкусного завтрака для всей семьи! На приготовление этого творожного лакомства уйдет всего лишь 15 минут!

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Ингредиенты для ленивых сырников:

  • Творог – 300 г
  • Мука – 4 ст. л.
  • Яичные белки – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – ½ ч. л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Апельсин – 1 шт.

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Приготовление ленивых сырников:

  1. Смешать творог, яичные белки, сахар, ванильный сахар и муку.
  2. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  3. Для начинки: натереть мелко яблоко и морковь. Добавить сахар и перемешать.
  4. Выдавить сок в отдельную миску, мякоть убрать.
  5. В полученный сок добавить цедру и сок апельсина, сахар и муку.
  6. На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая.
  7. Варить 15 минут на медленном огне.
  8. Тесто поместить в формочки, заполнить их на 2/3.
  9. Сделать в центре углубление, добавить в него мякоть моркови и яблока.
  10. Сверху накрыть тестом и отправить в духовку, разогретую до 180 °С на 15 минут.
  11. Достать из формы еще горячими.
  12. Подавать с соусом.

Video: Простой рецепт сырников

Рецепт сырников, который предлагает Лилия Ребрик очень простой. Смотрите, как приготовить сырники быстро, чтобы они получились вкусными и необычными. Рецепт сырников от Лилии Ребрик в нашем материале

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