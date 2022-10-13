Как сделать домашний майонез: рецепт пошаговый

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Домашний майонез: рецепт пошаговый от Эктора Хименес-Браво

13.10.2022

Приготовьте полезный домашний майонез по рецепту Эктора Хименес-Браво. В этом случае вы не будете переживать о холестерине или синтетических веществах, которые попадут в ваш организм с магазинным майонезом. Используйте этот рецепт, чтобы порадовать себя и своих близких собственноручно приготовленным домашним майонезом! 

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Ингредиенты для домашнего майонеза:

  • Яйцо сырое – 1 шт.
  • Горчица в порошке – 1 ч. л.
  • Масло растительное, рафинированное – 150 мл
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Лимон (сок) – 1 шт.
  • Перец кайенский – 1 г
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.

Приготовление домашнего майонеза:

  1. В чашу для взбивания выкладываем сырое яйцо.
  2. Добавляем соль, горчицу, сахар, кайенский перец и оливковое масло.
  3. Венчик блендера хорошо упираем в дно чаши, чтобы майонез взбивался равномерно, и начинаем взбивать.
  4. Когда все продукты уже хорошо перемешаются, начинаем постепенно вливать подсолнечное масло, не прекращая взбивать.
  5. Добавив половину объема масла, остальную часть отставляем.
  6. Взбиваем, пока соус не начнет загустевать.
  7. Вливаем лимонный сок. Взбиваем.
  8. Постепенно вводим оставшуюся часть масла.

Советы по приготовлению и хранению домашнего майонеза от Эктора Хименес-Браво:

  1. В классический майонез кладутся только желтки, но можно использовать и целое яйцо.
  2. Хороший майонез получается только из продуктов комнатной температуры.
  3. Лимонный сок можно заменить уксусом (3 ст. л.).
  4. Чем свежее продукты, в особенности яйца, тем дольше будет храниться майонез.
  5. Хранить майонез нужно плотно закрытым.
  6. Набирать майонез нужно чистой ложечкой, тогда он может храниться в холодильнике до двух недель.
  7. Масло в майонез нужно добавлять постепенно, иначе он расслоится.
  8. Взбиваем смесь в блендере на высокой скорости.

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