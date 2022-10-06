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Как убрать отечность лица? Рецепт маски из петрушки

06.10.2022

Как убрать отеки под глазами? Многим женщинам знакома проблема, когда от утренних отёков на лице неудобно выходить из дому. Причин может быть много, особенно зимой, когда хочется выпить горячего чаю на ночь или полакомиться припасенными соленьями. Косметолог Ольга Метельская уверяет: всего за 15 минут вас спасёт маска от отеков из петрушки и картошки!

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Магдалена Мочиовски испробовала рецепт от отёков от Ольги Метельской

Магдалена Мочиовски испробовала рецепт от отёков от Ольги Метельской

Ингредиенты для рецепта:

  • 2 ч. л. корня петрушки
  • 2 отварных картофелины
  • 2 ч. л. перемолотых листьев зелёного чая

Приготовление и применение маски от отёков: 

  1. Корень петрушки измельчить в порошок погружным блендером. Можно использовать молотый магазинный корень петрушки из пакетика.
  2. Натереть одну среднюю вареную картофелину.
  3. Измельчить блендером 1 ч. л. листьев зеленого чая.
  4. Смешать с корнем петрушки и картофелем.
  5. Завернуть в марлю на компресс для лица. Наложить на 15 минут.

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ВНИМАНИЕ! Перед применением  маски необходимо сделать аллергическую пробу: нанести состав на руку на 10–15 минут и смыть.

Готовую маску можно хранить в холодильнике в течение трёх дней.

Video: Как убрать отечность лица? Рецепт маски из петрушки

Не знаете, как убрать отеки лица? Рецепт маски из петрушки от Ольги Метельской поможет справится с этой проблемой

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