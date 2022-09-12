Простые способы отбелить зубы в домашних условиях

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Все буде добре

Безопасные методы отбеливания зубов

12.09.2022

Практически все из нас сталкиваются с проблемой зубного налета. Так происходит потому, что большинство продуктов, которые мы употребляем ежедневно, вредят и разрушают эмаль наших зубов.

С желтыми зубами можно обратиться в клинику, где стоматологи посоветуют дорогостоящее отбеливание. Однако некоторые из профессиональных способов отбеливания вредят здоровью зубов. Поэтому лучше попробовать проверенные способы отбеливания зубов в домашних условиях, которые не только осветлят тон эмали, но и оздоровят ротовую полость.

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Отбеливание шкуркой банана

Пастой из шкурки банана можно пользоваться 1-2 раза в неделю.

Для приготовления смеси, необходимо высушить шкурки банана. Они должны быть полностью черными и сухими — можно выложить их на солнце или подсушить в духовке. Затем перетираем шкурки в кофемолке до состояния золы. Затем в отдельном сосуде смешиваем соль и оливковое масло — соль обязательно должна вся пропитаться оливковым маслом. После необходимо добавить хвойный экстракт. Тщательно перемешав соль, масло и хвойный экстракт, добавляем перетертую шкурку банана.

Берем старую зубную щетку и наносим смесь на зубы. В течении 3-5 минут круговыми движениями чистим зубы. Смываем — и получаем белую и здоровую улыбку!

как отбелить зубы

Отбеливание зубов травяным порошком

Травяной порошок можно использовать ежедневно.

Для приготовления этой смеси вам понадобятся такие травы: шалфей, солодка, крапива, мята перечная, чистотел, шишки хмеля, мать-и-мачеха, пижма, фиалка, чабрец. Можно взять по чайной ложке каждой из трав (и не обязательно всех — 3-4 вида может быть достаточно). Травы должны быть мелкого помола (можно использовать кофемолку). Смешиваем травы с белой и розовой глиной в соотношении 50/50. Тщательно перемешав, добавляем столовую ложку соли мелкого помола. Закройте полученную смесь крышкой и используйте ежедневно.

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Средство для проблемных десен

Белые зубы не будут выглядеть привлекательно на фоне кровоточащих и раздраженных десен.

Для приготовления смеси необходимы: 2 чайные ложки морской соли, 1 чайная ложка пищевой соды, 3 чайные ложки черного молотого перца, 1 столовая ложка топленого сливочного масла. Смешиваем все ингредиенты и наносим на десна и массируем. После чего просто прополоскайте рот кипяченой водой. Эту смесь необходимо хранить в холодильнике.

Пользуясь этими простыми советами, вы укрепите здоровье ваших зубов и сохраните их в белоснежном виде.

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