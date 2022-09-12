Консервированный перец: рецепт болгарского перца на зиму

Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

Как законсервировать болгарский перец на зиму, чтобы он сохранил все свои вкусовые качества, а также витамины и другие полезные вещества? Сделайте это по рецепту «Все буде добре», и вы будете наслаждаться вкусом сладкого, мясистого болгарского перца до самой весны!

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ВАЖНО: для этого рецепта необходимо брать свежий сладкий перец с толстыми мясистыми стенками ярко-красного цвета, чтобы он не распался.

Ингредиенты:

перец сладкий – 6 шт.

чеснок – 5 зуб.

укроп – 1 пуч.

острый перец – 1 шт.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

уксус – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

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Приготовление:

Помыть перец, смазать его подсолнечным маслом и отправить в разогретую до 170 °С духовку на 20 минут. Затем опустить перец в холодную воду с солью на несколько минут. Очистить от кожуры и семечек. Приготовить начинку: смешать в блендере острый перец, соль, сахар, чеснок, укроп, подсолнечное масло, уксус. Поместить немного начинки в каждый перец, затем отправить овощи в стерилизованные банки. Простерилизовать перец 15-20 минут, закатать крышками.

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