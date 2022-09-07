Рецепт пышных оладий от Олега Ковальчука

Как приготовить пышные оладьи: секреты Олега Ковальчука
Мечтаете научиться готовить вкусные пышные оладьи? Тогда этот материал для вас! Узнайте рецепт пышных оладий в мастер-классе Олега Ковальчука. Только для читателей STB.UA кулинар раскрывает секреты приготовления идеального блюда.
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Ингредиенты для оладий:
- Кефир старый — 1 стакан
- Масло — 1 стакан
- Сода — 1 ч. л.
- Мука — 1,5 стакана
- Яйца — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Мед жидкий или клубничное/малиновое варенье для подачи.
Секрет № 1. Выбирайте правильный кефир для блюда
Лучше всего для приготовления оладий подходит кефир со сроком годности 7–8 дней. Ведь в состав теста входит сода, которую нужно погасить. Чем кислее кефир, тем активнее он взаимодействует с содой. Если же старого кефира на полках супермаркета не найти, можно приготовить оладьи из свежего. Но тогда обязательно погасите соду уксусом.
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Секрет № 2. Идеальная пропорция соды
На стакан кефира и 1,5 стакана муки нужна 1 ч. л. соды. При соблюдении такой пропорции сода не испортит ваше блюдо.
Секрет № 3. Правильная технология приготовления теста:
- Сначала одно яйцо взбейте с сахаром. Не добавляйте его много, иначе оладьи не будут пышными. Рекомендуемая пропорция: на 1 яйцо — 1,5 ст. л. сахара.
- Смешайте яйца с кефиром.
- Добавьте соль.
- Тщательно все перемешайте.
- Теперь добавьте соду и муку.
- Тесто должно быть густым, как сметана. Поэтому, чтобы лучше контролировать его консистенцию, добавляйте муку порциями.
- Еще раз перемешайте тесто и оставьте на 30 минут отдохнуть. Так оно станет пористым.
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Секрет № 4. Как следует жарить оладьи
Поскольку тесто достаточно густое, лучше жарить оладьи под крышкой — так они хорошо прожарятся внутри.